Затриманому загрожує до шести років ув'язнення

На Донеччині співробітники Державного бюро розслідувань викрили командира батальйону однієї з військових частин на незаконній виплаті майже 1 млн грн «бойових». Про це у п’ятницю, 27 червня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, командир батальйону у 2023 році протягом трьох місяців нараховував трьом підлеглим додаткові виплати за нібито участь у бойових діях. Насправді військові у цей час перебували у тилу.

«Командир батальйону особисто свідомо видавав неправдиві документи, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування винагороди. Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Комбату оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України). Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині викрили чотирьох офіцерів, які оформили на службу фіктивних військовослужбовців та отримували за них виплати й інше забезпечення. Своїми діями військові завдали державі збитків на понад 7 млн грн.