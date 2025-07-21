Олександр Руссу відпросився в туалет, переліз паркан і втік

Хустський районний суд визнав місцевого мешканця Олександра Руссу винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. За втечу зі збірного пункту військової частини закарпатцю призначили 3 роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 14 липня, у вересні 2023 року обвинувачений добровільно прийшов у ТЦК, пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним, та відправився до військової частини у Мукачеві. У збірному пункті Олександр Руссу відпросився в туалет, переліз паркан і втік.

Під час судового засідання чоловік визнав свою вину і пояснив, що у нього вдома залишилася онкохвора дружина та неповнолітня дитина. Щоб вирішити сімейні справи, він попросив у ТЦК два дні відстрочки, однак йому відмовили, повезли додому за речами, а потім відправили до частини.

«У Мукачево, у частині, де мав бути розподіл, він пішов у туалет, відійшов, переліз через паркан і втік. Потім поїхав додому на таксі, а телефон виключив. Визнає свою вину повністю, зробив неправильно, готовий йти воювати, щиро кається у вчиненому», – йдеться у вироку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ярослав Піцур визнав Олександра Руссу винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив йому 3 роки позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.