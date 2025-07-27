Північна Корея знову направить до Росії війська для участі у масштабному наступі на Україну
КНДР продовжує постачати Росії артилерійську зброю та ракети
Північна Корея може направити до Росії ще більше своїх військ, аби ті долучилися до масштабного російського наступу на Україну. Про це у суботу, 26 липня, повідомила інформаційна агенція Reuters з посиланням на розвідку Південної Кореї.
За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), Росія, ймовірно, готується до масштабного наступу на Україну, який може розпочатися в липні або серпні. При цьому КНДР продовжує постачати Росії артилерійські боєприпаси та ракети. Також, за даними розвідки Південної Кореї, Пхеньян вже розпочав мобілізацію й може направити своїх військових для участі у російському наступі.
В обмін на зброю та військових Москва надасть Пхеньяну технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет.
Зауважимо, що 2 липня телеканал CNN із посиланням на українську розвідку повідомляв, що Північна Корея може направити до Росії ще до 30 тис. своїх солдатів для участі у війні проти України. Додамо, що північнокорейські військові беруть участь у війні Росії проти України з осені 2024 року. За даними розвідки Південної Кореї, Пхеньян втратив у війні проти України щонайменше 4,7 тис. військових.
Нагадаємо, 5 липня українська розвідка повідомила про плани Лаосу направити щонайменше 50 військових до російської Курщини. За даними української розвідки, Лаос вже допомагає росіянам у війні проти України – здійснює реабілітацію російських військових, які беруть участь у повномасштабному вторгненні.