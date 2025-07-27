КНДР може знову відправити своїх військових для участі у війні проти України

Північна Корея може направити до Росії ще більше своїх військ, аби ті долучилися до масштабного російського наступу на Україну. Про це у суботу, 26 липня, повідомила інформаційна агенція Reuters з посиланням на розвідку Південної Кореї.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), Росія, ймовірно, готується до масштабного наступу на Україну, який може розпочатися в липні або серпні. При цьому КНДР продовжує постачати Росії артилерійські боєприпаси та ракети. Також, за даними розвідки Південної Кореї, Пхеньян вже розпочав мобілізацію й може направити своїх військових для участі у російському наступі.

В обмін на зброю та військових Москва надасть Пхеньяну технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет.

Зауважимо, що 2 липня телеканал CNN із посиланням на українську розвідку повідомляв, що Північна Корея може направити до Росії ще до 30 тис. своїх солдатів для участі у війні проти України. Додамо, що північнокорейські військові беруть участь у війні Росії проти України з осені 2024 року. За даними розвідки Південної Кореї, Пхеньян втратив у війні проти України щонайменше 4,7 тис. військових.

Нагадаємо, 5 липня українська розвідка повідомила про плани Лаосу направити щонайменше 50 військових до російської Курщини. За даними української розвідки, Лаос вже допомагає росіянам у війні проти України – здійснює реабілітацію російських військових, які беруть участь у повномасштабному вторгненні.