Лаос планує направити на Курщину 50 військових

Росія намагається залучити Лаос до війни проти України. Зокрема, росіяни очікують прибуття на Курщину до 50 військовослужбовців Лаосу. Про це у суботу, 5 липня, повідомило Головне управління розвідки.

За даними української розвідки, Лаос вже допомагає росіянам у війні проти України – здійснює реабілітацію російських військових, які беруть участь у повномасштабному вторгненні.

Тепер Росія намагається втягнути Лаос у війну проти України під виглядом участі у гуманітарному проєкті: Кремль планує залучити зведений загін інженерних військ Народної армії Лаосу до нібито розмінування Курської області. За даними ГУР, під тиском Росії Лаос вже висловив готовність відправити на Курщину до 50 військовослужбовців-саперів.

«Росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України», – наголосили українські розвідники.

За даними з відкритих джерел відомо, що Збройні сили Лаосу налічують 25,6 тис. військових у складі Сухопутних сил, 3,5 тис. військових у складі Повітряних сил, близько 100 тис. осіб у складі Сил самооборони, та ще приблизно 600 військових служать у Військово-морських силах.

Як зауважує Defense Express, на озброєнні армії Лаосу перебувають близько трьох десятків літаків та гелікоптерів, кілька десятків танків, приблизно 60 одиниць бронетехніки та понад 60 одиниць артилерійських систем.

Станом на зараз відомо, що Росія втягує у війну проти України громадян африканських країн та військових Північної Кореї. Також у полон ЗСУ потрапляли громадяни Китаю, Пакистану та Узбекистану, які воювали на боці Росії.

Нагадаємо, 2 липня телеканал CNN із посиланням на українську розвідку повідомив, що Північна Корея планує направити ще до 30 тис. своїх солдатів для участі у війні Росії проти України.