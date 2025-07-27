Суд, який виніс вирок мукачівцю за підпал будівлі

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним в умисному знищенні майна місцевого мешканця Владислава Костичака, але звільнив від покарання, призначивши три роки іспитового терміну. В опублікованому у судовому реєстрі вироку йдеться, що обвинувачений у грудні 2024 року підпалив будівлю Ключарківського старостинського округу.

Адміністративна споруда розташована на вулиці Теодора Ромжі, 3 у селі Ключарки. Обвинувачений та його спільник велосипедами приїхали туди вночі 2 грудня 2024 року. Владислав Костичак облив бензином стіни, двері й вікна та підпалив їх. Сума збитків становить 18 тис. грн. Крім цього, слідчі встановили, що обвинувачений 28 листопада 2024 року підпалив генератор, який забезпечував електроживлення обладнання мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» у Мукачеві.

Владислав Костичак визнав свою провину та розкаявся. Він зазначив, що готовий відшкодувати збитки Мукачівській міськраді, якій підпорядковується старостинський округ.

Суддя Оксана Плечищева визнала Владислава Костичака винним в умисному знищенні майна (ч. 2 ст. 194 ККУ), але звільнила від покарання, призначивши три роки іспитового терміну. Крім цього, він має сплатити майже 9 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.