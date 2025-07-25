23-річного чоловіка затримали влітку 2024 року

Чернівецький районний суд Чернівців визнав винним завербованого росіянами жителя обласного центру. Чоловік за вказівкою спецслужб РФ підпалював релейні шафи на залізниці та автомобілі військових. Йому присудили 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що 23-річний чоловік після повномасштабного вторгнення переїхав із Сєвєродонецька Луганської області до Чернівців. На той час він вже мав налагоджений контакт із представником спецслужб РФ, повідомили в прокуратурі Буковини. Після переїзду зловмисник почав виконувати завдання ФСБ проти військових та об’єктів критичної інфраструктури.

«Спочатку йому доручали наносити провокативні графіті на будівлях, пам’ятниках та автомобілях ЗСУ. Надалі наказували здійснювати фото- та відеофіксацію адміністративних будівель правоохоронних органів і припаркованих поблизу них авто, а також фіксувати автомобілі ЗСУ для подальшої їх ідентифікації та підпалу», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Після виконання кожного завдання злочинець надсилав ворогу звіт. За свою роботу він отримував гроші, які переказували на заздалегідь створений криптогаманець, додали в СБУ Буковини. Контррозвідка СБУ затримала чоловіка «на гарячому» влітку 2024 року, коли він спробував втекти з місця події після підпалу військового авто.

За публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури 23-річного уродженця Луганської області визнано винним у вчиненні державної зради та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Йому призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.