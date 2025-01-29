Зрадника затримали після підпалу автомобіля військового

У Чернівцях правоохоронці затримали жителя Сіверськодонецька, який на замовлення російських спецслужб підпаював залізничні релейні шафи та автомобіля військових. Йому висунули обвинувачення і справу вже передали до суду. Правоохоронцям вдалося встановити, що чоловік в 2022 році переїхав в Чернівці з Луганської області і одразу почав діяти за вказівками ФСБ.

Після переїзду в Чернівці 23-річний житель Сіверськодонецька почав шукати легкого заробітку. Через Telegram-канали з ним зв’язався представник спецслужби РФ і запропонував співпрацю, яка мала б підірвати роботу залізниці, повідомили в СБУ Буковини в середу, 29 січня.

Спочатку російський куратор 23-річному чоловіку дав тестові завдання. Зрадник мав робити провокативні графіті на будівлях, пам’ятках культури, транспортних засобах ЗСУ, фотографувати це все і відправляти куратору. Після успішного випробування його відправили до іншої області для перевірки на «надійність». Там він також обписував провокативними графіті стіни будинків.

Наступним завданням було підпалити релейну шафу в Чернівецькому районі. Це мало порушити залізничну логістику на Буковині. «Щоб виконати його, зловмисник спочатку підібрав об’єкт, погодив "ціль" із куратором, а потім вилив туди легкозаймисту суміш і підпалив», – повідомили в СБУ Чернівецької області.

Після цього чоловік отримав вказівку шпигувати за автомобілями військовослужбовців і передавати відповідну інформацію представнику ФСБ. Пізніше російський куратор наказав йому спалити автомобіль ЗСУ, повідомивши заздалегідь марку, номерні знаки і геолокацію розташування.

Правоохоронці повідомили ZAXID.NET, що оперативники СБУ затримали зловмисника в серпні 2024 року «по гарячих слідах» після підпалу військового авто. Усі свої 23-річний зловмисник фіксував на власний мобільний телефон і надсилав звіти через Telegram, а гроші отримував на попередньо створений криптогаманець.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями КК України: ️ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ️ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України). 23-річному чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду, а сам зловмисник перебуває під вартою.