Інцидент стався у селищі Ясіня вночі 13 листопада 2024 року

Рахівський районний суд визнав місцевих мешканців Юрія Маскалюка та Євгена Франца винними в умисному підпалі службового транспорту Національної поліції України і призначив їм по 9 років ув’язнення.

Вирок винесли 16 липня. Йдеться про інцидент, що стався у селищі Ясіня вночі 13 листопада 2024 року. 22-річні обвинувачені пробралися на територію поліцейського відділку, облили службовий Nissan Patrol бензином і підпалили. Вогонь перекинувся і на поліцейський Lanos, припаркований поруч. Унаслідок підпалу поліції Закарпатської області завдано збитків на 485 тис. грн.

Хоча при затриманні Юрій Маскалюк та Євген Франц розповідали на камеру, що вчинили підпал на замовлення російських спецслужб, під час судового засідання вони розповіли, що у такий спосіб просто хотіли помстилися дільничому, з яким в одного з обвинувачених був давній конфлікт.

Закарпатці визнали свою вину, а суд врахував їх позитивну характеристику і те, що один з них займався волонтерською діяльністю.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Попова визнала Юрія Маскалюка та Євгена Франца винними в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу і призначила їм по 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок можуть падати апеляцію.