Підозрюваних у підпалі автівок затримали за допомогою системи відеоспостереження

У підпалі службових автівок, припаркованих поруч з поліцейською станцією у селищі Ясіня, підозрюють двох місцевих мешканців. За версією правоохоронців, затримані діяли на замовлення російських спецслужб.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 15 листопада, підозрюваних у підпалі автівок затримали за допомогою системи відеоспостереження. Ними виявилися двоє раніше не судимих 22-річних мешканців Рахівщини. За умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, їм загрожує до 10 років за ґратами.

«Фігуранти діяли на замовлення російських спецслужб. Молодиків завербували через соцмережі та пообіцяли за підпал поліцейського авто винагороду. Тієї ночі зловмисники облили службове авто легкозаймистою речовиною та підпалили. Все це вони зафіксували на відео, однак навіть після того, як надіслали замовникам запис, обіцяної оплати не отримали», – інформують правоохоронці.

Нагадаємо, поліцейський Nissan Patrol у селищі Ясіня підпалили у ніч на 14 листопада. Автівка згоріла вщент, також вогонь частково пошкодив припаркований поруч Lanos правоохоронців. За інформацією депутата Віталія Глаголи, внаслідок підпалу згорів Nissan, на якому «чорні лісоруби» пробили колеса під час спецоперації правоохоронців 27 жовтня.