Біля поліцейського відділку в Ясіні підпалили службові Daewoo Lanos та Nissan Patrol

У селищі Ясіня Рахівського району невідомі підпалили два службові автомобілі правоохоронців, припарковані біля відділку поліції. У поліції відкрили кримінальну справу, паліїв розшукують.

Інформацію про підпал поліцейських автівок в Ясіні підтвердила ZAXID.NET речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан.

«Паліїв поки не затримали, проводиться розслідування. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу)», – заначила Ганна Дан.

За словами депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, біля поліцейського відділку в Ясіні підпалили службові Daewoo Lanos та Nissan Patrol.

«Це саме той поліцейський Nissan на якому “чорні лісоруби” пробили колеса під час спецоперації 2 тижні тому. За попередніми даними, це могло бути актом помсти за недавні оперативні заходи правоохоронців проти місцевих лісорубів», – написав Віталій Глагола у Telegram.

Нагадаємо, 27 жовтня оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели в Ясіні масштабну операцію, щоб затримати причетних до нелегальної вирубки лісу на 40 млн грн. Правоохоронці вилучили понад 150 колод деревини, знаряддя для незаконної вирубки та інші важливі докази. Двох «чорних лісорубів», місцевих мешканців, затримали.