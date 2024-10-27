Масштабну незаконну вирубку лісів викрили на Закарпатті

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели на Закарпатті масштабну операцію щодо затримання осіб, причетних до нелегальної вирубки лісу на 40 млн грн.

Про затримання групи осіб, причетних до незаконних рубок хвойних дерев та подальшої їх переробки на місцевих пилорамах, першим повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, подробиці обіцяють оприлюднити згодом.

За попередніми даними правоохоронців, схема нелегальної вирубки лісу завдала державі збитків на понад 40 млн грн. Причетних до незаконних рубок затримали поблизу села Ясіня Рахівського району.

Оперативники вилучили велику кількість незакоонної деревини (фото ДРС)

За інформацією Віталія Глаголи, затриманню передував значний супротив з боку підозрюваних.

«Місцеві жителі, аби уникнути відповідальності, прокололи шини на шести поліцейських автомобілях та намагалися втекти гірськими стежками. Деякі з підозрюваних поширили у соціальних мережах фейкове відео, нібито військкомат вривається до приватних помешкань зі зброєю. Але це було затримання нелегальних лісорубів», – розповів журналіст.

Під час операції правоохоронці вилучили понад 150 колод деревини, знаряддя для незаконної вирубки та інші важливі докази. Двоє осіб були затримані на місці та отримали підозри. Поліцейські продовжують встановлювати інших причетних до схеми.