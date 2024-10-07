Заказник Великий ліс розташований неподалік від Радехова

Західний апеляційний господарський суд 25 вересня задовольнив скаргу Спеціалізованої екологічної прокуратури про стягнення суми збитків у 783,5 тис. грн з Радехівського лісомисливського господарства. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Під час судового розгляду ішлося про те, що ще у вересні 2022 року лісівники не догледіли за деревами в заказнику «Великий ліс», що розташований на території господарства. Через відсутність охорони в заказнику зрубали п’ять дерев – дві берези, два ясени і один граб.

Оскільки заказник «Великий ліс» перебуває під особливою охороною держави, суд вирішив, що через вирубку дерев держава зазнала збитків на майже 800 тис. грн.

Лісівники оскаржували судове рішення попередньої інстанції. Вони мотивували тим, що немає доказів неналежного виконання ними обов’язків з охорони лісу. Утім, апеляційна інстанція стала на сторону прокуратури.