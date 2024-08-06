Мешканець Львівщини вивозив деревину на підставі підроблених документів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили спробу незаконного вивезення лісоматеріалів за кордон. Схему організував 54-річний житель Самбірщини, який експортував необроблену ліщину, хмиз ліщини та декоративний паркан до країн ЄС.

Детективи БЕБ задокументували незаконне переміщення деревини через митний кордон України на підставі товарно-супровідних документів з неправдивими даними.

«Підозрюваний вивозив лісопродукцію на підставі сертифіката про походження лісоматеріалів і виготовлених з них товарів, який отримав за допомогою підроблених документів», – йдеться в повідомленні БЕБ.

Фурку з деревиною затримали на кордоні, також вилучили обладнання та чорнову документацію

Під час обшуків у мешканця Львівщини вилучили станки, верстати, чорнову документацію, а також деревину загальним об’ємом понад 25 м3. Крім того, встановлено факт легалізації понад 260 тис. грн одержаних незаконним шляхом.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за контрабанду лісоматеріалів (ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 ККУ). Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.