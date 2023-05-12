У вантажівці було понад 27 м куб. деревини

Працівники СБУ спільно з прокурорами викрили канал вивозу цінної деревини до країн Європейського Союзу. Підприємець з Чернівецької області налагодив постачання дошок з білої акації за кордон, але по документах вивозив їх як матеріали зі звичайних порід дерев.

Незаконною діяльністю власник пилорами займався попри мораторій на вивезення з України цінних та рідкісних дерев. Працівники СБУ та прокуратури у пункті пропуску «Порубне-Сірет» Чернівецької області помітили вантажний автомобіль. Транспорт повністю був заповнений дошками з невідомої деревини. Пізніше з'ясувалося, що це матеріали з породи рідкісного дерева «Акація біла». Загалом у вантажному авто знаходилося понад 27 м3 пиломатеріалів.

Слідчі під час обшуків з'ясували, що канал постачання цінної деревини до Європи налагодив керівник одного з приватних лісозаготівельних підприємств області. Щоб не мати проблем із законом, чоловік оформляв митні документи онлайн через сусідню з Буковиною митницю. До митної декларації вносив дані, що не відповідають реальному виду сировини, яку експортує.

«За результати проведених обшуків за місцем його проживання та здійснення підприємницької діяльності виявлено та вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку та пиломатеріали. Підприємцю повідомлено про підозру», – зазначили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини та можливу причетність інших осіб до злочину. Підприємцю повідомлено підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201-1 КК України (контрабанда). Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.