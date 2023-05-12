У Рава-Руській конфіскували добриво з Білорусі

Львівські митники у пункті пропуску «Рава-Руська» зупинили вантажівку, яка везла в Україну 23 тис. кг контрабандного добрива з Білорусі. Його вартість становить приблизно 500 тис. грн. У прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби у п'ятницю, 12 травня, розповіли, що за документами вантаж був з Казахстану.

«Вантажний автомобіль MAN слідував на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Рава-Руська". Згідно з документами, наданих на перевірку, водій ваговоза переміщував мінеральні добрива, які виготовлені в Казахстані. Однак після перевірки оглядовики встановили, що вантаж походить з Білорусі. За цим фактом склали протокол. Мінеральні добрива, вагою понад 23 тис. кг, вилучили працівниками митниці», – зазначили у прес-службі Держприкордонслужби.

Зазначимо, що наприкінці квітня двох львівських митників звільнили через пропуск контрабанди. Вони оформили вантажівку з технікою Apple та інших виробників на 1,5 млн доларів як порожню.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки 10 травня провело обшуки на Львівській митниці. У результаті обшуків вилучили документи та контрабандну техніку на 40 млн грн.