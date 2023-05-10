Обшуки проводили в центральному офісі Львівської митниці та на митному пості в Шегинях

У середу, 10 травня, під час обшуків на Львівській митниці Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучило документи щодо переміщення товарів поза митним контролем. Йдеться про ввезення комп’ютерної та побутової техніки на суму близько 40 млн грн без сплати відповідних платежів.

«Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які ввезли на територію України смартфони, комп’ютерне обладнання, побутову техніку та ухилилися від сплати митних платежів та ПДВ. Слідством встановлено, що згадані товари завозилися з сусідньої країни ЄС та при проходженні митного контролю не декларувалися або завозилися під виглядом товарів для особистого вжитку. Орієнтовна вартість завезеної техніки становить близько 40 млн грн. На вилучену техніку накладено арешт», – повідомили у БЕБ.

Контрабандну техніку арештували

У відомстві зазначили, що з метою отримання додаткової доказової бази співробітники БЕБ провели обшуки у приміщеннях Львівської митниці.

«За результатами обшуків вилучено документи що підтверджують факт переміщення товарів транспортними засобами поза митним контролем. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення протиправних дій», – розповіли у БЕБ.

Відкриті кримінальні провадження за ухилення від сплати податків, підроблення документів та складання службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 та ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Нагадаємо, обшуки проводилися в головному офісі Львівської митниці у Львові та на митному пості в Шегинях.