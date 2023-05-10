Обшуки відбуваються в головному офісі Львівської митниці та на митних постах

У середу, 10 травня, працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять обшуки на Львівській митниці. Відповідні повідомлення з’явилися у Telegram-каналах. Інформацію про обшуки на митниці ZAXID.NET підтвердили в Львівському теруправлінні БЕБ.

Обшуки проводяться у головному офісі Львівської митниці на вул. Костюшка в центрі Львова, а також на митних постах, зокрема, на МП «Шегині». Жодних подробиць у теруправлінні БЕБ наразі не розголошують.

Нагадаємо, в лютому співробітники СБУ та ДБР провели масштабну спецоперацію на митниці. Обшуки відбувалися в центральному апараті та на восьми регіональних митницях, зокрема, на Львівській. Повідомлялося, що щомісячно оборудки на митниці завдавали шкоди державному бюджету орієнтовно на 10 млрд грн. Тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів.

Після обшуків тодішній керівник Львівської митниці Олег Шахрай втратив посаду, а митницю очолив колишній працівник СБУ Андрій Кузнік.

P.S. Під час обшуків на Львівській митниці 10 травня вилучили документи, які підтверджують переміщення товарів поза митним контролем. Йдеться про ввезення комп’ютерної та побутової техніки на суму близько 40 млн грн без сплати відповідних платежів.