Олег Шахрай керував Львівською митницею півроку

У п’ятницю, 17 лютого, Олег Шахрай втратив повноваження керівника Львівської митниці у зв’язку з завершенням дії наказу про його призначення на цю посаду. Він очолював митницю останні півроку.

Як розповіли ZAXID.NET в прес-службі Львівської митниці, цього дня завершилася дія наказу керівника Державної митної служби про призначення Олега Шахрая виконувачем обов’язків начальника Львівської митниці. Хто далі керуватиме Львівською митницею, наразі невідомо.

Олег Шахрай виконував обов’язки керівника Львівської митниці з серпня минулого року. Спершу його призначили на посаду на три місяці (до 18 листопада), після чого контракт був продовжений ще на три місяці. Зараз дію контракту більше не продовжено.

Нещодавно СБУ та ДБР провели масштабну спецоперацію на митниці – проводили обшуки в центральному апараті та у восьми регіональних митницях. Зокрема, відбулися обшуки в головному офісі Львівської митниці та в пунктах пропуску на кордоні. Офіційної інформації про виявлені корупційні схеми на митниці та причетних осіб за підсумками обшуків наразі не оприлюднено.