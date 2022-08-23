Олег Шахрай працює в органах митниці понад 25 років

Новим виконувачем обов'язків керівника Львівської митниці призначили Олега Шахрая. Його офіційно представили колективу у вівторок, 23 серпня. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила речниця Львівської митниці Тетяна Самотий.

Відомо, що Олега Шахрая призначили в.о. керівника Львівської митниці з 23 серпня до 18 листопада 2022 року.

Олег Шахрай працює на митниці понад 25 років. Він займав посади у Центральному територіальному митному управлінні, потім багато років – у Київській митниці. Шахрай очолював митний пост «Східний» Київської митниці, а в грудні 2021 року його призначили керівником Харківської митниці.

У декларації за 2020 рік Олеш Шахрай вказав, що у нього є дружина і двоє дітей. Йому належать дві земельні ділянки у селі Плесецькому на Київщині. Дружина Шахрая, яка працює в СБУ, має у власності квартиру в Києві та дві земельні ділянки у Вишгороді та Плесецькому на Київщині, дачний будинок у Вишгороді.

Додамо, що з грудня 2021 року Львівську митницю очолював Даніїл Меньшиков.