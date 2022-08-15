Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив одразу трьох голів управлінь СБУ. Колишній керівник СБУ Львівщини Артем Бондаренко очолив київську СБУ.

Як вказано в указах президента за 15 серпня, Володимир Зеленський звільнив начальника СБУ у Львівській області Артема Бондаренка; у Тернопільській області Юрія Борейчука; у Київській області Сергія Заяця.

Наступним своїм указом Зеленський призначив Артема Бондаренка на посаду начальника Головного управління СБУ у Києві та і Київській області.

Артем Бондаренко очолив управління СБУ Львівщини у березні 2022 року, до цього працював заступником начальника управління.