Зеленський звільнив одразу трьох голів обласних управлінь СБУ
Начальник львівської СБУ очолив управління в Києві
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив одразу трьох голів управлінь СБУ. Колишній керівник СБУ Львівщини Артем Бондаренко очолив київську СБУ.
Як вказано в указах президента за 15 серпня, Володимир Зеленський звільнив начальника СБУ у Львівській області Артема Бондаренка; у Тернопільській області Юрія Борейчука; у Київській області Сергія Заяця.
Наступним своїм указом Зеленський призначив Артема Бондаренка на посаду начальника Головного управління СБУ у Києві та і Київській області.
Артем Бондаренко очолив управління СБУ Львівщини у березні 2022 року, до цього працював заступником начальника управління.
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