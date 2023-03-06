Андрій Кузнік призначений виконувачем обов'язків начальника Львівської митниці

Відповідно до наказу Державної митної служби виконувачем обов'язків начальника Львівської митниці призначили 37-річного Андрія Кузніка, який досі очолював Рівненську митницю. Перед роботою на митниці Андрій Кузнік працював в СБУ.

«Відповідно до наказу Державної митної служби України від 02.03.2023 року № 152 на посаду виконувача обов’язків начальника Львівської митниці призначено Андрія Кузніка», – йдеться в повідомленні Львівської митниці, поширеному в понеділок, 6 березня.

37-річний Андрій Кузнік з листопада 2021 року очолював Рівненську митницю, перед тим керував Івано-Франківською митницею. На митницю прийшов з СБУ, де понад 17 років працював на різних посадах – від оперуповноваженого регіонального органу до заступника начальника управління в центральному апараті СБУ. Має військове звання підполковника.

Андрій Кузнік народився у Києві. Навчався в Національній академії Служби безпеки України, за фахом – юрист. Згодом здобував освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Одружений, є батьком трьох дітей.

10 лютого СБУ та ДБР провели масштабну спецоперацію на митниці – проводили обшуки в центральному апараті та у восьми регіональних митницях, зокрема, у Львівській. Після цього тодійшній керівник Львівської митниці Олег Шахрай позбувся посади – з ним не продовжили контракт. Олег Шахрай керував Львівською митницею півроку.