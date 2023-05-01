Сумарна вага вилученого одягу становить близько 1,5 тонн

Через «Ягодин» в Україну перевізник намагався ввезти контрабандний одяг на 3,3 млн грн. Вантаж задекларували як секонд-хенд, але насправді виявилось, що всі речі нові та з етикетками. Перевізнику загрожує конфіскація товарів та штраф у сумі 100% від їхньої вартості.

Про викриття контрабанди стало відомо в понеділок, 1 травня, після повідомлення Державної митної служби. На митному посту «Ягодин» службовці звернули увагу на вантаж, задекларований як вживаний одяг зі ступенем зносу 25%. Товар поставлявся насипом у поліетиленових мішках.

«Однак під час повного митного огляду з відкриттям та перерахунком вантажних місць серед секонд-хенду виявили новісінький одяг з цінниками продавця та взуття без ознак його використання. Загалом тимчасово вилучили понад 2 тисячі пар взуття та 10 мішків футболок, сорочок, штанів весняно-осіннього чи літнього сезонів вагою 1,5 тонни», – йдеться у повідомленні.

Орієнтовна вартість цього одягу становить 3,3 млн грн. Остаточну ціну буде визначено після експертизи. Щодо інциденту склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю). Санкція статті передбачає конфіскацію товару та штраф у сумі 100% від його вартості.

Остаточне рішення про притягнення порушника до відповідальності прийматиме суд.