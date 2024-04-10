Під виглядом пиломатеріалів (дошки) за кордон перевозили лісоматеріали

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили спробу незаконного вивезення лісоматеріалів з бука за кордон. У двох пунктах пропуску виявили деревину на понад мільйон гривень.

Як вказано у повідомленні БЕБ Львівщини, детективи викрили незаконне вивезення необробленого буку, дощок та інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, приховуючи їх від митного контролю.

Підприємства експортери працювали на підставі міжнародних контрактів із суб’єктом господарювання, який зареєстровані у Великобританії та Румунії. Під час митного контролю у двох пунктах пропуску з’ясували, що документи містять неправдиві відомості. Під виглядом пиломатеріалів (дошки) за кордон перевозили лісоматеріали. Загальний об’єм лісоматеріалів становить 60 м3, орієнтовна вартість – понад мільйон гривень.

Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 201-1 ККУ здійснюють детективи теруправління БЕБ у Львівській області. Обшуки проводилися за сприяння працівників Львівської митниці.