Суд на Львівщині звільнив від покарання лісника, який не помітив вирубку на 1,6 млн грн
Правоохоронці зафіксували незаконну вирубку 119 дерев
Старосамбірський районний суд визнав винним колишнього майстра лісу Дністрянського лісництва «Галсільліс» Андрія Лазора у службовій недбалості, але звільнив від покарання через термін давності правопорушення. У вироку йдеться, що у 2017 році невідомі незаконно вирубували дерева й спричинили збитки на майже 1,6 млн грн.
Згідно з матеріалами справи, Андрій Лазор працював на посаді майстра лісу Дністрянського лісництва з листопада 2016 року до жовтня 2017 року. Він не прозвітував про порушення й не провів ревізій, коли з червня по серпень 2017 року невідомі вирубали 119 дерев.
Обвинувачений заперечував свою провину і називав докази проти нього неналежними та невиправданими. Андрій Лазор заперечував проти закриття кримінального провадження та хотів, щоб його виправдали. За словами обвинуваченого, коли він отримав посаду майстра лісу, то у лісництві не дали йому карту дільниці. Чоловік наголошував, що договори про повну матеріальну відповідальність укладали з лісниками «Галсільлісу», а не з майстрами, тому він не є відповідальним за вирубку.
У матеріалах справи йдеться, що провину Андрія Лазора підтвердили свідки. Зокрема, чоловік, який у 2017 році був членом Лісової варти, заявив, що «не помітити вирубку було неможливо», оскільки дерева регулярно вирубували впродовж року.
Ще один свідок є інженером кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Львівського національного лісотехнічного університету та працював консультантом у фонді дикої природи. Про незаконні вирубки дерев йому повідомили мешканці села Галівка. Він переконаний, що керівництво знало про незаконну рубку й ніяк не реагувало.
Суддя Юрій Пошивак визнав винним Андрія Лазора у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ), але звільнив від покарання через закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Обвинувачений сплатить 8,6 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.