Майстер лісу не звітував про незаконну вирубку

Старосамбірський районний суд визнав винним колишнього майстра лісу Дністрянського лісництва «Галсільліс» Андрія Лазора у службовій недбалості, але звільнив від покарання через термін давності правопорушення. У вироку йдеться, що у 2017 році невідомі незаконно вирубували дерева й спричинили збитки на майже 1,6 млн грн.

Згідно з матеріалами справи, Андрій Лазор працював на посаді майстра лісу Дністрянського лісництва з листопада 2016 року до жовтня 2017 року. Він не прозвітував про порушення й не провів ревізій, коли з червня по серпень 2017 року невідомі вирубали 119 дерев.

Обвинувачений заперечував свою провину і називав докази проти нього неналежними та невиправданими. Андрій Лазор заперечував проти закриття кримінального провадження та хотів, щоб його виправдали. За словами обвинуваченого, коли він отримав посаду майстра лісу, то у лісництві не дали йому карту дільниці. Чоловік наголошував, що договори про повну матеріальну відповідальність укладали з лісниками «Галсільлісу», а не з майстрами, тому він не є відповідальним за вирубку.

У матеріалах справи йдеться, що провину Андрія Лазора підтвердили свідки. Зокрема, чоловік, який у 2017 році був членом Лісової варти, заявив, що «не помітити вирубку було неможливо», оскільки дерева регулярно вирубували впродовж року.

Ще один свідок є інженером кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Львівського національного лісотехнічного університету та працював консультантом у фонді дикої природи. Про незаконні вирубки дерев йому повідомили мешканці села Галівка. Він переконаний, що керівництво знало про незаконну рубку й ніяк не реагувало.

Суддя Юрій Пошивак визнав винним Андрія Лазора у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ), але звільнив від покарання через закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Обвинувачений сплатить 8,6 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.