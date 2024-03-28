За зрубаний ліс зловмисникам загрожує до 7 років тюрми

Виконувачу обов’язків директора держпідприємства «Північна Пуща» та його спільникам повідомили про підозру у незаконній рубці цінних дубів на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Про це у четвер, 28 березня, повідомили прес-служби Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора.

Як розповіли в ДБР, голова держпідприємства у грудні 2023 року організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП «Північна Пуща», яке належить до Чорнобильського заповідника. До злочину він залучив трьох цивільних осіб та видав їм спеціальні перепустки на територію заповідника.

Чиновник показав виконавцям територію для вирубки, на якій росли понад 100-річні дуби.

відео ДБР

Участь у злочинній схемі брав також і працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною.

Спільники вивезли деревину на один зі київських пунктів приймання деревини, де її продали на підставі фіктивних документів. Загальна сума збитків державі становить понад 59 млн грн.

«Виконувачу обов’язків директора держпідприємства «Північна Пуща», співробітнику правоохоронного органу та трьом цивільним особам повідомлено про підозри у незаконній рубці та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб (ст. 27, ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також за результатами проведених обшуків вилучена зрізана деревина об’ємом понад 350 м куб, яку ділки не встигли продати.

Зауважимо, що згідно з даними Opendatabot, від 6 березня виконуючим обов'язки генерального директора держпідприємства «Північна Пуща» є Тарас Бесараб.

Наприкінці серпня 2022 року ГО «Нон стоп» подала скаргу до Державного агентства України з питань управління зоною відчуження (ДАЗВ) про те, що тодішній директор держпідприємства «Північна Пуща» Роман Кізюн начебто причетний до розкрадання лісу та майна держпідприємства в особливо великих розмірах. На підставі цієї скарги ДАЗВ ініціювало службове розслідування. Кізюна відсторонили, а в.о. директора спершу призначили працівника одного з лісгоспів – Олександра Журбу. А трохи згодом директором оголосили Олександра Чепурка, який, за даними Opendatabot, раніше ніколи не працював керівником у лісовій галузі.