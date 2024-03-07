Частину земель Чорнобильського заповідника, які межують з державним кордоном України, передадуть у розпорядження Державної прикордонної служби для будівництва оборонних укріплень. Про це у четвер, 7 березня, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як розповіли у відомстві, загальна потреба землевідведення уздовж кордону складає понад 23 тис. га. З них – понад 2 тис. га є землями природно-заповідного фонду, які віддадуть військовослужбовцям.

На цих територіях прикордонники повинні будуть проводити будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій на цих територіях.

Наразі підготовлений проект указу президента України щодо зміни меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника проходить погодження в центральних органах виконавчої влади.

МВС зазначило, що прикордонникам у постійне користування надаються земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж кордону на суші та по берегу української частини річки, озера та іншої водойми. Біля кордону з Росією та Білоруссю ширина такої ділянки до двох кілометрів.

Нагадаємо, що Сили оборони України повернули контроль на ділянці кордону у Чорнобильській зоні відчуження у квітні 2022 року.