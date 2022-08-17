Після перевірки зброю можуть передати ЗСУ

У Київській області в зоні відчуження прикордонники виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, який залишили російські військові. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що на території зони відчуження у селі Запілля, що розташоване за 15 км від Чорнобильської АЕС, неподалік колишніх позицій окупаційних військ, виявили схрон росіян.

Окупанти залишили після відходу з території Київщини два дерев’яних ящики з п’ятьма 152 мм осколково-фугасними снарядами, два постріли до РПГ-7В, один реактивний двигун до пострілу РПГ-7В.

відео ДПСУ

Також військові РФ покинули один ящик з 19-ма підривачами МВЧ-62 до протитанкової міни ТМ-62М, одну протитанкову міну ТМ-62М без підривача та одну протипіхотну міну ПМН.

Крім того, у сховку прикордонники виявили протитанковий ракетний комплекс «ПТУР».

«Після визначення компетентними органами стану придатності знайденої зброї та боєприпасів, буде ухвалюватися рішення щодо передачі їх Силам оборони України», – йдеться у повідомленні.