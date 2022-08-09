У сховку знайшли понад 1600 набоїв, гранатомет, міни та гранати

На Чернігівщині поблизу кордону з Білоруссю прикордонники спільно з поліцією, вибухотехніками та кінологами виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, яку залишили окупанти. Також у сховку був одяг військовослужбовців ЗС РФ.

«У дерев’яному ящику знайшли понад 1600 набоїв, протитанкові гранати, підствольний гранатомет та протитанкові міни з підривниками», – повідомили у Державній прикордонній службі.

Фото Держприкордонслужби

Після перевірки зброї та боєприпасів на придатність їх передадуть на потреби ЗСУ.