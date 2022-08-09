На Чернігівщині виявили сховок зі зброєю та боєприпасами РФ
Після перевірки їх передадуть ЗСУ
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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У сховку знайшли понад 1600 набоїв, гранатомет, міни та гранати
На Чернігівщині поблизу кордону з Білоруссю прикордонники спільно з поліцією, вибухотехніками та кінологами виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, яку залишили окупанти. Також у сховку був одяг військовослужбовців ЗС РФ.
«У дерев’яному ящику знайшли понад 1600 набоїв, протитанкові гранати, підствольний гранатомет та протитанкові міни з підривниками», – повідомили у Державній прикордонній службі.
Фото Держприкордонслужби
Після перевірки зброї та боєприпасів на придатність їх передадуть на потреби ЗСУ.
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