Штурм був успішно відбитий спільними зусиллями військовослужбовців 54-ї та 81-ї бригад

Бійці 54-ї окремої механізованої бригади та 81-ї аеромобільної бригади, які нині діють у складі 11 корпусу, відбили масштабний штурм російської армії у напрямку Сіверська Донецької області. Про це ввечері 26 липня повідомила пресслужба корпусу у коментарі «Українській правді».

«25 липня з 12:50 до 15:00 ворог провів 27 штурмових атак на позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського та Григорівки, залучивши понад 150 окупантів, 6 танків, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЕМ, 12 ЛАТ, 2 багі та 41 мотоцикл. 80 окупантів знищено, 37 поранено. Решта сил ворога продовжує зазнавати втрат у ході боїв 26 липня», – ідеться в повідомленні.

До слова, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 27 липня на Сіверському напрямку російська армія здійснила дві спроби прориву в районі Григорівки.

Нагадаємо, у Торецьку бійці 63-ї бригади зафіксували воєнний злочин росіян – окупанти розстріляли місцевого чоловіка, коли той їхав на велосипеді. У відповідь українські військові ліквідували трьох російських вбивць.