Росіяни розстріляли жителя Торського, коли той їхав на велосипеді

Бійці 63-ї бригади у вівторок, 22 липня, повідомили, що зафіксували воєнний злочин росіян у Торському. Окупанти розстріляли місцевого чоловіка, коли той їхав на велосипеді.

«Те, що росіяни – вбивці та виродки, вже давно не секрет. Але не часто вдається зняти їхні нелюдські вчинки в прямому ефірі. Цього разу вдалося – росіяни в Торському розстріляли цивільного, причому абсолютно свідомо, з добиванням», – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що довго чекати на розплату російським вбивцям не довелося, адже їх ліквідували пілоти безпілотників і артилеристи.

«Суд не знадобиться – спрацювала миттєва карма. Усіх трьох тварюк ліквідували наші пілоти ББС і артилеристи, які продемонстрували блискучу влучність по живій силі», – додають у бригаді.

Нагадаємо, 12 липня українські воїни помстилися російським військовим, які 9 липня вбили однорічного хлопчика у селі Правдине на Херсонщині.