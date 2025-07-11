Стало відомо про ліквідацію шостого російського офіцера під час удару по Курщині
Майор Шаміль Муртазалієв воював проти України на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі
Сили оборони ліквідували заступника начальника штабу російської 155-ї бригади морської піхоти, 35-річного майора Шаміля Муртазалієва. Про ліквідацію окупанта повідомили в офіційному телеграм-каналі Ботліхського району Республіки Дагестан, звідки той родом.
Шаміль Муртазалієв народився у селі Тасута Ботліхського району, що у Дагестані. Закінчив військову артилерійську академію в Санкт-Петербурзі та розпочав службу у Збройних силах Росії.
За даними адміністрації Ботліхського району, Муртазалієв воював проти України з перших днів російського повномасштабного вторнення. Зокрема, у складі штурмових груп брав участь в окупації населених пунктів Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. За це Муртазалієв має чотири державні нагороди.
Зазначається, що Муртазалієв помер 2 липня на Курщині. Ймовірно, це сталось під час ракетного удару по російському командному пункту в селищі Коренево Курської області. За даними курського телеграм-каналу командний пункт розташовувався у приватному будинку, під час ракетного удару померли 12 російських військових. Наразі вдалося встановити особи шести ліквідованих російських офіцерів. Окрім Муртазалієва на Курщині померли:
- генерал-майор та заступник головнокомандувача військово-морського флоту Росії Міхаіл Гудков;
- полковник Наріман Шихалієв;
- командир 155-ї бригади морської піхоти РФ Сєргєй Ільїн;
- начальник штабу 155-ї бригади Лєонід Башкардін;
- капітан 2-го рангу Алєксандр Шипунов.
Зауважимо, що за даними української розвідки 155-та російська бригада брала участь в окупації Київщини у 2022 році. За даними аналітичного проєкту DeepState, військові 155-ї бригади причетні до обезголовлення українських військових.
Нагадаємо, 6 липня стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи російського винищувача-бомбардувальника Су-34 у Нижегородській області Росії помер 41-річний штурман, майор Алєксандр Павлов, який воював проти України.