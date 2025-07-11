Ліквідований на Курщині майор Шаміль Муртазалієв

Сили оборони ліквідували заступника начальника штабу російської 155-ї бригади морської піхоти, 35-річного майора Шаміля Муртазалієва. Про ліквідацію окупанта повідомили в офіційному телеграм-каналі Ботліхського району Республіки Дагестан, звідки той родом.

Шаміль Муртазалієв народився у селі Тасута Ботліхського району, що у Дагестані. Закінчив військову артилерійську академію в Санкт-Петербурзі та розпочав службу у Збройних силах Росії.

За даними адміністрації Ботліхського району, Муртазалієв воював проти України з перших днів російського повномасштабного вторнення. Зокрема, у складі штурмових груп брав участь в окупації населених пунктів Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. За це Муртазалієв має чотири державні нагороди.

Зазначається, що Муртазалієв помер 2 липня на Курщині. Ймовірно, це сталось під час ракетного удару по російському командному пункту в селищі Коренево Курської області. За даними курського телеграм-каналу командний пункт розташовувався у приватному будинку, під час ракетного удару померли 12 російських військових. Наразі вдалося встановити особи шести ліквідованих російських офіцерів. Окрім Муртазалієва на Курщині померли:

генерал-майор та заступник головнокомандувача військово-морського флоту Росії Міхаіл Гудков;

полковник Наріман Шихалієв;

командир 155-ї бригади морської піхоти РФ Сєргєй Ільїн;

начальник штабу 155-ї бригади Лєонід Башкардін;

капітан 2-го рангу Алєксандр Шипунов.

Зауважимо, що за даними української розвідки 155-та російська бригада брала участь в окупації Київщини у 2022 році. За даними аналітичного проєкту DeepState, військові 155-ї бригади причетні до обезголовлення українських військових.

Нагадаємо, 6 липня стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи російського винищувача-бомбардувальника Су-34 у Нижегородській області Росії помер 41-річний штурман, майор Алєксандр Павлов, який воював проти України.