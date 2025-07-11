Ліквідували комбрига 155-ї бригади морської піхоти Росії Сєргєя Ільїна

Сили оборони України ліквідували комбрига та начальника штабу 155-ї бригади морської піхоти Росії. Про це у четвер, 10 липня, повідомив телеграм-канал In Factum та голова Урмарського муніципального округу Васілій Шигильдєєв.

Шигильдєєв заявив, що у селі Мусірми, що в Чуваській республіці Росії, поховали полковника, командира 155-ї бригади морської піхоти Сєргєя Ільїна. Він не зазначив точної причини та місце смерті, однак повідомив, що командир загинув під час «спеціальної воєнної операції».

In Factum повідомляє, що, ймовірно, Ільїна ліквідували під час удару Сил оборони по командному пункту в селищі Коренево, що в Курській області, 2 липня. Тоді ж помер начальник штабу бригади Лєонід Башкардін.

Нагадаємо, 3 липня стало відомо, що у Курській області Росії Сили оборони ліквідували генерал-майора та заступника головнокомандувача військово-морського флоту Росії Міхаіла Гудкова. Разом із ним був ліквідований військовий Наріман Шихалієв.