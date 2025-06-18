ЗСУ ліквідували на Сумщині 51-річного російського комбата

Біля села Андріївка Сумської області, яке нещодавно звільнили ЗСУ, бійці 225-го окремого штурмового полку ліквідували російського командира батальйону, 51-річного майора Андрєя Ярцева. Про це українські військові повідомили у середу, 18 червня, у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що штурмовики батальйону «Чорний лебідь» вийшли на командний пункт батальйону 30-го мотострілецького полку російської армії, що був розташований біля села Андріївка Сумської області. У середині командного пункту перебував командир батальйону, майор Андрєй Ярцев. Українські бійці ліквідували російського комбата у стрілецькому бою.

Бійці 225 ОШП опублікували документи російського комбата. Судячи з запису у його військовому квитку, йому було 51 рік. Він народився 24 травня 1974 року та проживав у Санкт-Петербурзі. Ліквідований Ярцев мав звання майора.

Документи ліквідованого російського комбата

Додамо, що російський 30-й мотострілецький полк (в/ч 72162) сформували у 2024 році у складі 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округа. Військові цієї дивізії брали участь у боях на Харківщині. Зокрема, судячи з російських джерел, 30-й МсП воював проти України на Вовчанському напрямку. З серпня 2024 року 72-га дивізія перебувала на Курщині. Ймовірно, звідти російські військові намагалися просуватися на українську Сумщину.

Зауважимо, що 14 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Сумському напрямку Сили оборони зупинили просування росіян, а також повернули контроль над селом Андріївка.

Нагадаємо, наприкінці березня 2025 року 225 окремий штурмовий полк повідомив, під час операції військові проникли у російський штаб, що базувався у селі Демидівка Бєлгородської області, та ліквідували 49-річного майора армії Росії Юрія Ломкіна.