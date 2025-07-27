Агент руху провів диверсію глибоко в тилу ворога

Унаслідок диверсії на залізничній лінії в окупованій Херсонській області вдалось призупинити постачання російської армії на Запорізькому напрямку. Про це в неділю, 27 липня, повідомив партизанський рух «Атеш».

Один з агентів руху, що діє глибоко в тилу противника, скоїв успішну диверсію на залізничній лінії між населеними пунктами Сафоново і Новоолексіївка на окупованій Херсонщині. Ця ділянка має критичне значення для постачання військових вантажів на Запорізькому напрямку.

«У результаті пошкодження релейної шафи була порушена робота залізничної інфраструктури. Це призвело до тимчасової зупинки та затримки постачання військових вантажів і палива, що прямували в бік Мелітополя – ключового логістичного вузла окупантів», – зазначають партизани.

Нагадаємо, уночі 27 липня безпілотники уразили залізничну підстанцію в селищі Октябрський Волгоградської області РФ. Завдяки цьому вдалось заблокувати роботу важливих залізничних сполучень ворога, які використовуються для перекидання військової логістики, кажуть аналітики.