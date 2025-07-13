Агенту руху опору вдалося знищити авто й непомітно покинути район

У тимчасово окупованому Маріуполі партизан вночі провів диверсію, знищивши автомобіль росіян. Про це у неділю, 13 липня, повідомив рух «АТЕШ».

Агент партизанського руху «АТЕШ» провів успішну диверсію та знищив автомобіль військовослужбовців підрозділу «Ахмат» у Маріуполі. Операцію з підриву провели вночі, коли росіяни перебували в будівлі. Агенту руху опору вдалося знищити авто й непомітно покинути район.

«Передаємо привіт маріонеткам-“кадирівцям” і особисто Лаптям Аладдіна – нагадуємо, що вам заборонено знімати тіктоки на українській землі. Ваше незаконне перебування тут каратиметься всіма доступними методами», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 10 липня агент руху «АТЕШ» провів успішну диверсію поблизу села Уварове в Ленінському районі Криму. Він знищив релейну шафу на важливій ділянці залізниці, що проходить через Керченський міст.