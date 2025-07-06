Партизани спалили релейну шафу біля Дебальцевого

Партизани завдали удару по логістиці ворога в тилу Донецької області, спаливши релейну шафу біля Дебальцевого. Про це повідомив рух «АТЕШ» у неділю, 6 липня.

«Агенти нашого руху здійснили нову диверсію та знищили релейну шафу біля Дебальцевого на Донеччині. В результаті було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Партизани наголошують, що вибрали цю ділянку дороги невипадково. Саме її використовують для забезпечення російських військ на пріоритетному напрямі. Цією дорогою регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами та технікою.

«Затримки у постачаннях безпосередньо впливають зниження боєздатності окупаційної армії», – додають агенти руху опору.

Нагадаємо, 28 червня агенти партизанського руху здійснили підпал релейної шафи на залізниці на околицях міста Ясинувата в Донецькій області.