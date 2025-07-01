Підрив залізниці на окупованій частині Запорізької області 1 липня 2025 року

Воєнні розвідники разом з агентами руху опору заблокували одну з ключових логістичних гілок російської армії в окупованій Запорізькій області. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у вівторок, 1 липня.

Розвідники розповіли, що 26 червня партизани підірвали залізничне полотно, внаслідок чого воно було зруйноване. Рух ділянкою, яку російські загарбники активно використовували для логістики, понад тиждень був паралізований.

Уже 1 липня росіяни відновили шпали й рейки та пустили військовий товарняк. Однак трапився ще один «залізничний гуркіт», унаслідок чого ворожий локомотив виведено з ладу, додають у відомстві.

До слова, 1 липня Головне управління розвідки повідомило про знищення російських систем ППО та винищувача Су-30, що базувався на аеродромі в Саках. Для операції бійці використовували дрони українського виробництва UJ-26, більш відомі як «Бобер».