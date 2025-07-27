ППО знешкодила 78 російських цілей

У ніч на неділю, 27 липня, Росія запустила по Україні 83 ударні безпілотники типу «шахед» і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили або подавили 78 з них. Про це повідомляє командування Повітряних сил.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

78 з 83 випущених росіянами безпілотників знешкодили на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Результати роботи ППО 27 липня

Зафіксовано влучання п’яти дронів у трьох локаціях, уламки збитих БпЛА впали на двох локаціях.

За даними Харківської обласної прокуратури, у період з 23:40 26 липня до 00:10 27 липня російська армія атакувала Харків та передмістя, застосувавши ударні БпЛА типу «Герань-2».



Унаслідок атаки у Київському районі Харкова пошкоджено цивільне підприємство та житловий будинок.

Також виникла пожежа на території виробничого приміщення у селищі Мала Данилівка Харківського району, пошкоджено приватні домоволодіння.

Напередодні ввечері РФ атакувала цивільну інфраструктуру Ковпаківського району Сум. Унаслідок удару постраждали троє людей. Один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.

У Кременчуцькому та Полтавському районах на Полтавщині зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА, унаслідок чого пошкоджено чотири приватних будинки та три господарчі споруди.