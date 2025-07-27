Уряд запустив новий грантовий конкурс з розширення виробництва вибухівки

Україна планує масштабувати виробництво власної вибухівки всередині країни. Про це в неділю, 27 липня, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, підбиваючи підсумок тижня роботи нового уряду.

За її словами, Кабінет міністрів разом із Міністерством цифрової трансформації вже запустили новий грантовий конкурс у межах оборонного техкластеру Brave1.

«Наша мета – щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Системно і в потрібних обсягах», – написала прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що на грантові кошти компанії, які виробляють вибухівку, зможуть створити або розширити виробничі потужності, придбати компоненти, системи та інші засоби для виготовлення продукції.

За даними міністра, за час свого існування кластер Brave1 вже видав близько 560 грантів на понад 2,2 млрд грн.

Як писав ZAXID.NET, президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову, міністру оборони Денису Шмигалю і раднику президента зі стратегічних питань Олександру Камишіну підготувати контракт щодо експорту українських бойових безпілотників до США. Вартість контракту може становити 10-30 млрд доларів.