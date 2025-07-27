Оскар Піастрі завдяки вдалому старту вирвав перемогу у напарника

У неділю, 27 липня, на автодромі Спа-Франкоршам відбулась тринадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Бельгії. Напередодні у кваліфікації поул здобув британець Ландо Норріс з McLaren, другим став його напарник Оскар Піастрі, а трійку лідерів замкнув Шарль Леклер з Ferrari.

Перегони мали розпочатись о 16:00, проте організатори були змушені відкласти старт на невизначений час – після прогрівочного кола за машиною безпеки було вирішено показати червоні прапори. Причиною стали погодні умови – над автодромом у Спа майже весь день йшов дощ, що заважало проводити інші перегони (для прикладу Формулу-3 було скасовано).

Зрештою дощ припинився і команди змогли стартувати. Гонка пройшла в стилі спринту, без аварій і несподіванок. Погода теж змилостивилась над пілотами – до кінця заїзду з неба більше не капало.

Перемогу на Гран-прі Бельгії святкував McLaren – першим став австралієць Оскар Піастрі, який випередив на першому ж колі свого напарника Ландо Норріса і більше свого не віддав. Третім фінішував Шарль Леклер. У топ-5 також потрапили Макс Ферстаппен з Red Bull та Джордж Расселл з Mercedes.

Таким чином McLaren вперше з 1999 року оформив дубль на трасі Спа-Франкоршам – 26 років тому перемогу здобув Девід Култхард, а Міка Хаккінен посів друге місце. Цікаво, що Норрісу на той момент було всього кілька місяців, а Піастрі ще навіть не народився.

Також варто відзначити Льюїса Гемілтона – 7-разовий чемпіон світу зумів відіграти +11 позицій і приїхав на фініш сьомим, а також П’єра Гаслі з Alpine, який завершив перегони в очках.

Гран-прі Бельгії, топ-10:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 44 кола

2. Ландо Норріс (McLaren) +3,415

3. Шарль Леклер (Ferrari) +20,185

4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +21,731

5. Джордж Расселл (Mercedes) +34,863

6. Александер Албон (Williams) +39,926

7. Льюїс Гемілтон (Ferrari) +40,679

8. Ліам Лоусон (RB) +52,033

9. Габріель Бортолето (Kick Sauber) +56,434

10. П’єр Гаслі (Alpine) +1:12,714

Загальний залік пілотів, очки:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 266 очок

2. Ландо Норріс (McLaren) – 250

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 185

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 157

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 139

6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 109

7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 63

8. Александер Албон (Williams) – 54

9. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 37

10. Естебан Окон (Haas) – 27

У Кубку конструкторів McLaren вже двічі випереджає Ferrari (вже на 268 очок). Mercedes замикає чільну трійку.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 516 очок

2. Ferrari – 248

3. Mercedes – 220

4. Red Bull – 192

5. Williams – 70

6. Kick Sauber – 43

7. RB – 41

8. Aston Martin – 36

9. Haas – 35

10. Alpine – 20

Наступний Гран-прі відбудеться за тиждень – 3 серпня в Угорщині.