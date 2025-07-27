McLaren оформив перший дубль на Гран-прі Бельгії з 1999 року
Льюїс Гемілтон влаштував справжній майстер-клас, відігравши одразу 11 позицій
У неділю, 27 липня, на автодромі Спа-Франкоршам відбулась тринадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Бельгії. Напередодні у кваліфікації поул здобув британець Ландо Норріс з McLaren, другим став його напарник Оскар Піастрі, а трійку лідерів замкнув Шарль Леклер з Ferrari.
Перегони мали розпочатись о 16:00, проте організатори були змушені відкласти старт на невизначений час – після прогрівочного кола за машиною безпеки було вирішено показати червоні прапори. Причиною стали погодні умови – над автодромом у Спа майже весь день йшов дощ, що заважало проводити інші перегони (для прикладу Формулу-3 було скасовано).
Зрештою дощ припинився і команди змогли стартувати. Гонка пройшла в стилі спринту, без аварій і несподіванок. Погода теж змилостивилась над пілотами – до кінця заїзду з неба більше не капало.
Перемогу на Гран-прі Бельгії святкував McLaren – першим став австралієць Оскар Піастрі, який випередив на першому ж колі свого напарника Ландо Норріса і більше свого не віддав. Третім фінішував Шарль Леклер. У топ-5 також потрапили Макс Ферстаппен з Red Bull та Джордж Расселл з Mercedes.
Таким чином McLaren вперше з 1999 року оформив дубль на трасі Спа-Франкоршам – 26 років тому перемогу здобув Девід Култхард, а Міка Хаккінен посів друге місце. Цікаво, що Норрісу на той момент було всього кілька місяців, а Піастрі ще навіть не народився.
Також варто відзначити Льюїса Гемілтона – 7-разовий чемпіон світу зумів відіграти +11 позицій і приїхав на фініш сьомим, а також П’єра Гаслі з Alpine, який завершив перегони в очках.
Гран-прі Бельгії, топ-10:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 44 кола
- 2. Ландо Норріс (McLaren) +3,415
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) +20,185
- 4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +21,731
- 5. Джордж Расселл (Mercedes) +34,863
- 6. Александер Албон (Williams) +39,926
- 7. Льюїс Гемілтон (Ferrari) +40,679
- 8. Ліам Лоусон (RB) +52,033
- 9. Габріель Бортолето (Kick Sauber) +56,434
- 10. П’єр Гаслі (Alpine) +1:12,714
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 266 очок
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 250
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 185
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 157
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 139
- 6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 109
- 7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 63
- 8. Александер Албон (Williams) – 54
- 9. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 37
- 10. Естебан Окон (Haas) – 27
У Кубку конструкторів McLaren вже двічі випереджає Ferrari (вже на 268 очок). Mercedes замикає чільну трійку.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 516 очок
- 2. Ferrari – 248
- 3. Mercedes – 220
- 4. Red Bull – 192
- 5. Williams – 70
- 6. Kick Sauber – 43
- 7. RB – 41
- 8. Aston Martin – 36
- 9. Haas – 35
- 10. Alpine – 20
Наступний Гран-прі відбудеться за тиждень – 3 серпня в Угорщині.