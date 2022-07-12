На фото видно частину величезного Всесвіту на ділянці неба розміром приблизно з піщинку, якщо дивитися з Землі й тримати її на відстані витягнутої руки

Президент США Джо Байден разом з віце-президенткою Камалою Гарріс, керівництвом NASA та вченими представив перше повнокольорове наукове зображення з телескопа «Джеймс Вебб», запущеного в космос у грудні минулого року. Презентація зображення відбулася у ніч на вівторок, 12 липня, за київським часом.

Як повідомив «Укрінформ», президент Сполучених Штатів назвав це одним із прикладів того, що Америка є країною можливостей і досягає дійсно великих речей.

«Це стало новим вікном в історію нашого Всесвіту», – зауважив Байден, оцінюючи значення запуску телескопа «Джеймс Вебб», здатного отримувати якісні фотографії відкритого космосу.

Президент наголосив, що отримані зображення є історичним моментом для науки і техніки, астрономії й дослідження космосу. Крім того, це фото нагадує світові, що Америка «може робити великі речі». За його словами, це також показує, яких вершин можна досягнути, і скільки відкриттів ще належить зробити людству.

Зображення, офіційно представлене в понеділок, показує картину щільного скупчення яскравих галактик, а також менш помітних, які розташовані далі. Це є документальним свідченням найдальших космічних глибин, яке людство коли-небудь отримувало в дослідженнях Всесвіту як у відстані, так і в часі, враховуючи світло, яке зараз долетіло до нас за останні понад 13,8 мільярда років.

Перше наукове повноколірне зображення Всесвіту в історії людства, натисніть для перегляду в повному розмірі. Фото NASA

У NASA уточнили, що на фото видна частина величезного Всесвіту на ділянці неба розміром приблизно з піщинку, якщо дивитися з Землі й тримати її на відстані витягнутої руки.

Новітній найпотужніший телескоп «Джеймс Вебб» (James Webb) вартістю 10 млрд доларів був запущений в космос наприкінці грудня. Серед ключових цілей обсерваторії – вивчення перших екзопланет, зірок-піонерів. Саме ядерні реакції у цих об'єктах сприяли утворенню найперших важких атомів, необхідних для життя – вуглецю, азоту, кисню, фосфору й сірки.