Обсерваторія не функціонує від початку Другої світової війни

Карпатський національний університет ім. Василя Стефаника уклав угоду на реставрацію будівлі обсерваторії на горі Піп Іван. Роботи, вартістю 42 млн грн, мають завершити до 5 грудня 2025 року.

Йдеться про Карпатську астрономічну обсерваторію на висоті 2028 м, відому як «Білий Слон», зведену у 1938 році як підрозділ Варшавського університету та Інституту метеорології. Наразі її приміщенням користуються гірські рятувальники.

Щоб і далі використовувати будівлю для метеорологічних та астрономічних спостережень, Карпатський університет імені Стефаника у жовтні 2025 року оголосив тендер на її реконструкцію. Підряд отримала львівська «Будівельна компанія ТРАНСБУД».

За 42 млн грн приміщення обсерваторії та її вежі мають відреставрувати (ремонт та укріплення стін металевими каркасами, внутрішні роботи, заміна вікон тощо), встановити блискавкозахист, зовнішні мережі електропостачання, провести водопровід, каналізацію, вентиляцію, локальну мережу інтернет, влаштувати систему опалення та навіси для зберігання дров, а також вимостити бруківкою прилеглу територію.

За угодою, строк виконання робіт – до 5 грудня 2025 року. Вони фінансуватимуться з державного бюджету: на момент укладення договору сума зобов’язань склала 12,5 млн грн.

За інформацією Youcontrol, ТОВ «Будівельна компанія ТРАНСБУД» зареєстрована у 2006 році в селі Лисиничі Львівського району. Фірма належить Любові та Володимиру Марценюкам. У 2024 році компанія отримала замовлення на реставрацію фасаду палацу Корнякта (Королівської кам’яниці) XVI ст. на площі Ринок у Львові.

Що відомо про обсерваторію «Білий Слон»

Ідея будівництва обсерваторії на горі Піп Іван належить генералу Речі Посполитої, інженеру Леону Бербецькому. У 1935 році оголосили закритий конкурс на проєктування будівлі і через три роки на вершині звели п’ятиповерхову споруду зі стінами, товщиною 1,5 м та 43 приміщеннями.

Керівником обсерваторії призначили метеоролога з Микуличина Владислава Мідовича, а спостереження в ній виконували Францішек Вятр, Бернард Ліберра, Стефан Щирбак. Останній здійснив близько 70 візуальних оцінок яскравості миготливих зірок та витратив близько 20 годин на пошук нових комет за допомогою 80-міліметрового телескопа.

Обсерваторія на горі Піп Іван функціонувала тільки рік – до початку Другої світової війни. Її обладнання та документи евакуювали з наступом німецьких військ на Польщу у вересні 1939 року. Упродовж наступних 65 років будівля залишалася покинутою, отримавши назву «Білий слон» – через обмерзання в зимовий період та перетворення на льодовий замок.

У часи незалежності обсерваторію передали в управління Карпатському національному університету ім. Стефаника і в 2011 році проєкт відбудови будівлі отримав перший грант від польського Міністерства культури і національної спадщини.

У 2012 році об’єкт консервували та накрили дахом, а згодом у кількох кімнатах розмістили пост гірських рятувальників. Після проведення реконструкції в обсерваторії діятимуть науково-дослідні лабораторії з астрономічних та метеорологічних спостережень.