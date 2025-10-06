На Перкалабі прихисток вже готовий

У Карпатах збудують прихистки, де можна буде зупинитися туристам та переночувати. У національному природному парку «Верховинський» на Івано-Франківщині визначено пʼять локацій, на кожній з яких буде по два будиночки. Будівництво профінансувало Франкфуртське зоологічне товариство.

Як розповіла ZAXID.NET координаторка проєктів з ремонтів і реконструкції ФЗТ Ірина Бурбило, таких локацій буде пʼять. Одна локація вже повністю готова, на інших двох роботи завершують. Ще два збудують наступного року. Їх визначив сам парк – там, де несуть службу інспектори та рейнджери.

Перкалаба;

Масний Присліп – розташований на місці старого притулку, що був тут до Другої світової війни;

Чехани;

Добринське ПОНДВ – в планах;

Прикордонне ПОНДВ – в планах.

«Це будуть насамперед природоохоронні науково-дослідні відділення. Верховинський парк є одним з найвисокогірніших. Територія починається з тисячі метрів над рівнем моря. Працівники парку свою службу несуть вахтовим методом по два тижні», – пояснила Ірина Бурбило.

На кожній локації буде два будиночки і навіс для техніки. Один – виключно для служби охорони, інспекторів. Другий – для науковців і туристів. Вони матимуть автономне джерело освітлення – сонячні батареї, воду підвели з джерела, опалюватимуть дровами. Там буде мінікухня, робочі і спальні місця, зручності. Додатково встановлять Starlink.

Вигляд прихистків (фото Франктуртського зоологічного товариства)

Деревʼяні будинки спроєктував німецький архітектор, який багато часу працював у румунських Мармаросах, його консультували українські етнографи. Кожен будинок одноповерховий з піддашшям, де будуть спальні місця.

«Один будиночок буде виключно для рейнджерів. Використання іншого буде визначати парк. Якщо планує конференцію, експедицію і запрошує науковців, то це буде пріоритетне призначення. Водночас серед функцій парку є рекреаційна, тому якщо будинок буде вільний, там зможуть зупинитися туристи. У головному офісі НПП вже функціонує готель для відвідувачів», – додала Ірина Бурбило.

У будинку будуть місця для ночівлі та кухня (фото Франктуртського зоологічного товариства)

Вартість однієї локації, яка складається з двох будинків, сонячних панелей і навісу – 140-150 тис. євро. Усі витрати профінансувало Франкфуртське зоологічне товариство. Готові локації передадуть на баланс нацпарку.

Як наголошують у ФЗТ, такі прихистки у Карпатах відновлюють втрачену архітектуру та довоєнну історію. Адже у часи двох світових воєн в українській частині Карпат практично всі будівлі такого типу зруйнували.