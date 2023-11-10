У прихистку влаштовуватимуть астрокемпи та табори для пластунів

На горі Параска (Парашка), що в межах національного природного парку «Сколівські Бескиди» на Львівщині, збудували гірський туристичний прихисток, де мандрівники зможуть відпочити і зігрітися. Його присвятили пам’яті львівського пластуна Тараса-Тимофія Гаврилишина, який загинув на війні. У майбутньому прихисток використовуватимуть як астрономічну обсерваторію.

Прихисток з дерева, покритий металопрофілем, збудували на південному схилі гори Парашка, поруч з туристичним маршрутом 504. Будівля розділена на три частини: приміщення для туристів з триярусними лежаками, розрахованими на 8 осіб; службове приміщення для лісників з окремим входом і двоярусними лежаками, розрахованими на трьох людей; та тераса, з якої відкриваються краєвиди на Боржаву та Тростян. Максимально у притулку можуть перебувати 15-16 людей.

Туди буде вільний безоплатний доступ для туристів, де вони зможуть відпочити, перечекати негоду та навіть переночувати.

Червоною відміткою на карті позначене розташування прихистку

Прихисток збудували з ініціативи «Пласту» на вшанування памʼяті пластуна Тараса Гаврилишина, який належав до пластового куреня «Чорноморці». Він загинув 1 листопада 2022 року на підступах до Херсона.

«Понад усе Тарас любив мандри, море та гори. Також був провідним інструктором “Пласту” із астрономії та морської навігації, членом екіпажу козацької “Чайки”. Найбільшою мрією та останнім проханням пластуна, яке він озвучував побратимам, було спорудження колиби біля гори Параска», – розповіла координаторка проекту Юлія Гвоздович.

Кошти на будівництво прихистку – це благодійні внески волонтерів, активістів, пластунів, діаспори та родини Тараса. Понад півмільйона гривень зібрали через спільнокошт. Вікна та двері подарувала приватна компанія «Екран-вікносвіт», частину дерева дав «Галсільліс». На будівництво прихистку не залучались кошти з місцевого чи державного бюджету.

Цей прихисток на Львівщині стане першим із майбутньої мережі, які формуватимуть концепцію «Парк темного неба».

«Над ним працюють друзі Тараса та члени Львівського астрономічного товариства. За проектом до дня народження Тараса (20 квітня) хочуть також закупити мобільний телескоп та інші речі для організації астрономічних спостережень. Тут планують проводити періодичні астрокемпи та пленери, міжнародні заходи, а також розвивати астрономію у місцевих школах. Окрім цього, це перший туристичний прихисток на Львівщині, збудований пластунами», – додали у «Пласті».

Туристичний прихисток відкриють у суботу, 11 листопада. Його передадуть на баланс національного природного парку «Сколівські Бескиди» для подальшого догляду та експлуатації у рекреаційних цілях.