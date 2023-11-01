У підземеллях розповідатимуть про тюрму, що існувала там не одне століття

Підземелля івано-франкiвської ратуші відкриють для відвідувачів. Там готують нову авторську екскурсiю приміщеннями, де колись була тюрма. Нові туристичні маршрути планують запустити ще цього року.

«У нас приємний сюрприз – нова авторська екскурсія від нашого Туристично-інформаційного центру в підземелля Ратуші. Зовсім скоро серце міста привідкриє вам ще одну свою таємницю», – повідомили на сторінці КП «Центр розвитку мiста i рекреацiї».

Директорка КП «Центр розвитку мiста i рекреацiї» Руслана Василюк зазначила ZAXID.NET, що зараз проводять підготовчі та технічні роботи з освітлення підземель, які планують закінчити приблизно через місяць. Туристичний маршрут пролягатиме не всіма підземеллями, а тими, які цікаві з історичної точки зору.

«Ці підвальні приміщення є у постійному користуванні нашого підприємства, і ми думаємо, як їх розвивати, щоб вони не простоювали. З ними пов’язана велика частина історії нашого міста, її важливо не забувати. Тому ми взялися за популяризацію цього. Серед містян не багато людей мали можливість туди потрапити, а тепер вони будуть постійно доступними», – зазначила Руслана Василюк.

Це буде тематична екскурсія із підготовленою експозицією про минуле, історичні події, пов’язані з підвальними приміщеннями ратуші, з легендами, цікавими розповідями. Авторську екскурсію підготували працівниці ТІЦ.

У Туристично-інформаційному центрі ZAXID.NET уточнили, що маршрути будуть прокладені в одному крилі, де була в’язниця. Вона існувала там з кінця XVII ст. і до Першої світової війни. Після цього ця частина підземель не використовувалася, решта приміщень є фондами музею.

Івано-Франківська ратуша є пам’яткою архітектури місцевого значення. Від XVII ст. це вже четверта ратуша. Останню збудували у 1935 році, однак підземелля там збереглися з давніших часів. Вважається, що першими в’язнями франківської ратуші були опришки, серед яких – побратим Олекси Довбуша Василь Баюрак. Сайт «Вежа» кілька років тому розповідав, що у підземеллі збереглися камери для катувань та утримання в’язнів. Там є кам’яні лавки, де вони сиділи. На підлозі видовбана канава для нечистот. Як припускають історики, в одній з невеликих камер у червні 1880 року, ймовірно, перебував Іван Франко. Там він провів одну ніч, а вранці його відправили у заслання в Нагуєвичі.