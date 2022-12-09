Підземелля будуть використовувати для тематичних заходів

В Ужгородському замку відкрили відновлене середньовічне підземелля, яке раніше використовувалося як котельня та складське приміщення музею. У відновленому підвалі будуть манекени з лицарськими обладунками, які туристи зможуть приміряти, а також саме приміщення розміром 60 кв. м можна буде використовувати для проведення різних тематичних заходів.

Про відновлення підвалу повідомили працівники замку на офіційній сторінці краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького у Facebook. «Вперше в історії Ужгородському замку відкрито ще один відновлений підвал для тематичних заходів середньовічної тематики», – повідомили у замку, оприлюднивши фото, у якому стані підвал був до відновлення та після.

Приміщення використовувалося як склад і було досить занедбане. Працівники замку розчистили підвал, зняли зі стін стару радянську штукатурку, аби надати підземеллю первинного вигляду.

Як розповіла ZAXID.NET в. о. директорки Ужгородського замку Ольга Шумовська, в одній з кімнат відновленого підземелля можна буде приміряти лицарські обладунки, ознайомитися з життям, побутом середньовічя. Саме ж приміщення буде використовуватися для проведення різних тематичних заходів.

«Там колись була котельня, вона функціонувала до 60-х років. Потім підвал перебував в аварійному стані та не використовувався, туди зносилося все, що було непотрібно музею. Загалом ми прийняли рішення відкрити підвали, бо люди завжди цікавилися, що там. І мені боляче дивитися, як цінні куточки пам’ятки занепадають. Тому ми це приміщення власними силами відремонтували, зняли радянську штукатурку, залишили оригінальну кладку, розчистили повністю і привели до ладу», – розповіла Ольга Шумовська.

За її словами, роботи тривали понад два місяці. Зараз відновлене приміщення вже готове до проведення тематичних заходів – майстер-класів, квестів, різних святкових подій та навіть весіль. Також в одній з кімнат встановлять манекени із середньовічним одягом та лицарськими обладунками, які можна буде приміряти. Крім того, тут розповідатимуть про середньовічний побут, їжу, звичаї.