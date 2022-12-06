Додаток відтворить вигляд Хустського замку у XVII ст.

Львівські стартапери Chameleon Age відтворили у технології доповненої реальності замок у Хусті на Закарпатті, який зараз у стані руїн. Дослідники опрацювали історичні джерела, професійний архітектор створив його 3D модель, а IT-фахівці відтворили вигляд замку у віртуальній площині. У створеному додатку екскурсію замком проводитиме гід.

«І знову раді показати Вам нашу працю. Вашій увазі відновлений замок у місті Хуст, який розкинувся на горі вулканічного походження і зараз стоїть у руїнах», – повідомили 6 грудня на сторінці Chameleon Age.

Хустський замок – могутня середньовічна фортеця, збудована для захисту соляного шляху з Солотвина

Хустський замок як фортифікаційний комплекс існував у XI-XVIII ст. Перші кам’яні укріплення почали будувати у XIV ст. У наступні століття його кілька разів перебудовували. Це була потужна фортеця Східної Європи. Модель замку напрацювали з XVII ст. – це час його розквіту. Професійний архітектор-реставратор, фахівець з середньовічної фортифікаційної архітектури Богдан Шерегій понад 10 років займається його дослідженням. Він створив благодійний фонд «Відродження. Замок Хуст» і у 2018 році взяв замок під опіку.

«Щоби пояснити людям, що ми хочемо зробити для його відродження, треба це показати, візуалізувати. Я розробив 3D модель. Для отримання фінансування ми подавалися на грант, але з цим не вийшло. Тому я за свої кошти замовив AR для замку. Це було ще до війни», – пояснив ZAXID.NET Богдан Шерегій.

Лицарська зала Хустського замку

У напрацьованому мобільному застосунку доповненої реальності, крім зовнішнього вигляду фортифікації, можна буде оглянути інтер’єр, лицарську залу. Замком буде супроводжувати гід – реальна історична постать XVII ст., граф хустський Джорджіо Баста. Він розповість історію споруди, її легенди, особливості архітектури.

Додаток буде доступний на Appstore і GooglePlay до кінця грудня. А попередню візуалізацію можна оглянути на сайті.

У планах благодійного фонду – законсервувати руїни Хустського замку, а згодом провести його музеєфікацію і часткову відбудову.

Замок у Хусті є пам’яткою національного значення. Могутня фортеця від XVIII ст. поступопово занепадає і перетворюється на руїну. Попри те, що від нього залишились лише частково окремі стіни, він є популярною туристичною локацією.

Екскурсію замком проведе гід XVII ст.

Нагадаємо, торік Chameleon Age у такий самий спосіб доповненої реальності AR відтворили зруйновані середньовічні пам’ятки Львова – Високий замок, синагогу «Золота Роза», попередню ратушу на площі Ринок. Також львівські стартапери напрацювали візуалізацію древнього городища «Дикий Сад» у Миколаєві.