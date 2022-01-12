У середу, 12 січня, у Львові презентували інтерактивний тур доповненої реальності про втрачені пам’ятки міста. Для того, щоб переглянути, як виглядали в XVII столітті Високий замок, Краківська брама, Ратуша та синагога «Золота Роза», достатньо завантажити додаток «Chamelon Age».

«Потрібно ввійти у застосунок, обрати об’єкт, відсканувати площину й натиснути в центр. Тоді відбувається магія: машина часу переносить вас у минуле. Гуляйте навколо чи всередині споруд. Будівлі можна зменшити, подивитися на їхній дах або заглянути всередину. Робите фото, ділитесь ним, за це отримуєте монетку і відкриваєте ще більше контенту», — розповідає автор ідеї Ігор Ковалишин.

Для того, щоб дізнатись про проект більше, при вході у Ратушу виставили інформаційні стенди із зображеннями та описом пам’яток. Стояти там вони будуть впродовж двох тижнів.

«До цього ми присвячували подібні експозиції археології, архітектурі й людям, які її створювали. Сьогодні вона незвична, адже показуємо втрачені об’єкти. Наприклад, Краківська брама була на північній частині оборонних укріплень міста, Високий Замок зруйнували в XIX столітті. А Ратуша у додатку та, що стояла тут перед нинішньою», — зазначає директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Чотири пам’ятки Львова, які вже доступні за допомогою технології доповненої реальності

Розробники кажуть, що такий проект наразі перший у Європі стартап інтерактивно-історичних реконструкцій із допомогою VR. Тому готують до втілення ще кілька об’єктів, зокрема Низький замок.

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