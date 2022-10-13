Угорський символ демонтують, на його місці буде герб України

У замку «Паланок» у Мукачеві замість статуї турула, містичного птаха, який є угорським національним символом, встановлять тризуб. Відповідне рішення у четвер, 13 жовтня, прийняв виконавчий комітет Мукачівської міської ради. У прес-службі мерії ZAXID.NET уточнили, що терміни робіт з демонтажу турула та встановлення герба України визначатиме підрядник.

Про рішення встановити у замку герб України повідомила прес-служба Мукачівської міськради. «Рішення про встановлення на території Мукачівського історичного музею, на замку «Паланок», малого Державного Герба України схвалено виконавчим комітетом міської ради. Музею доручено провести демонтаж з бастіону «Паланку» турула. На постаменті буде встановлено малий Державний Герб України – тризуб», — йдеться у повідомленні.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Мукачівської міськради, наразі чітких термінів встановлення малого Державного Герба України на замку «Паланок» немає. Конкурс на виготовлення герба України Мукачівський історичний музей проводив ще у 2018 році. Чому демонтаж і встановлення проводять саме зараз, у мерії не уточнюють.

«Терміни залежать від підрядника. На місце мають виїхати фахівці, провести обстеження прийняти рішення про техніку, яку треба залучити для демонтажу, і визначити час », — зазначили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі мерії.

Роботи з демонтажу турула та встановлення герба України на бастіоні проводитиме комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління».

Зазначимо, у першій половині XX століття турул використовувався прихильниками правоконсервативних сил в Угорщині як важливий національний символ, популярний серед прихильників ідеї «Великої Угорщини», що прагнуть повернення угорських кордонів, які були дійсними до укладання Тріанонського договору, за яким Закарпаття входило до складу Угорщини.

Додамо, пам'ятник із турулом у замку «Паланок» встановили у 2008 році, ініціатором є виходець із Мукачева, бізнесмен Імре Пак. Окрім цього, скульптура турула також є і на території замку в Ужгороді.

Двометровий монумент із угорським турулом в замку «Паланок» встановили у 2008 році

У міськраді ніяк не пояснюють, чому саме зараз вирішили зробити демонтаж турула, однак зазначимо, що останнім часом керівництво Угорщини виступає з неоднозначними висловлюваннями щодо війни в Україні. Зокрема, прем'єр Угорщини Віктор Орбан після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово робив різкі заяви про російсько-українську війну, закликаючи, наприклад, припинити поставки зброї в Україну. Крім того, угорський прем'єр 11 жовтня заявив, що мир в Україні має бути встановлений не між Україною та Росією, а між США та Росією. Як пише «Європейська правда» з посиланням на угорське видання Telex, під час дискусії Орбан заявив, що Угорщина робить «все для миру», але не бажає допомагати українцям, «знищуючи при цьому угорців».