Російський воєнний злочинець Владімір Путін та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про те, що санкції Заходу не похитнули Росію, а Європа перебуває у політичній та економічній кризі. Натомість у МЗС України відповіли, що обмеження проти агресора ефективні, адже вони значно знизили здатність російської військової машини вести війну.

«Необхідна нова стратегія, яка має зосередитися на мирних переговорах та складанні доброї мирної пропозиції… замість перемоги у війні», – заявив прем'єр-міністр Угорщини, пише «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

У своєму виступі він зазначив, що західна стратегія щодо України будується на чотирьох китах: Україна може виграти війну з Росією за допомогою західної зброї, санкції послаблять Росію та дестабілізують її лідерство, санкції нашкодять Росії більше, ніж Європі, і що світ вишикується в чергу на підтримку Європи.

Але, за його словами, ця стратегія зазнала невдачі, оскільки уряди в Європі «руйнуються як доміно», ціни на енергоносії різко зросли, і зараз потрібна нова стратегія. На його думку, Україна ніколи не виграє війну «просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу».

Орбан також заявив, що для мирних переговорів між Росією та Україною немає жодних шансів.

«Оскільки Росія хоче гарантій безпеки, цю війну можна закінчити лише мирними переговорами між Росією та Америкою», – сказав він.

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив, що заяви прем’єр-міністра Угорщини про те, що санкції нібито не нашкодили Росії є «класичним прикладом російської пропаганди».

Він звернув увагу на те, що Орбан поновив свою риторику про нібито неефективність санкцій Європейського Союзу проти Росії після візиту голови угорського МЗС Петера Сійярто до Москви.

«Санкції не похитнули Росію – класичний приклад російської пропаганди. Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися би їх зупинити», – аргументував Ніколенко.

Він зазначив, що економічну кризу в Європі спричинили не санкції, а «гібридна війна Росії».

«РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі – захмарними цінами на газ. Це все – елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах. Заплющуючи очі на злочини Росії в Україні, мир в Європі не відновити. Путін не зупиниться, допоки не зруйнує європейський порядок, заснований на демократичних цінностях», – заявив речник МЗС.

Він висловив переконання, що стратегія Європи в протидії російській агресії повинна базуватися на спільних діях і єдності.

«І ми вдячні нашим європейським партнерам за непоступливу позицію. Разом ми обов’язково переможемо Росію, навіть попри побоювання глави угорського уряду, що російська армія має «асиметричну перевагу», – підсумував він.